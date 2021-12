Salvador realiza mutirão de 2ª e 3ª doses da vacina nesta quarta-feira

Será realizado nesta quarta-feira, 1º, em Salvador, um mutirão para os idosos com 80 anos ou mais que precisam receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O critério para receber o reforço do imunizante é estar com mais de seis meses do recebimento da segunda dose até o dia 4 de setembro e o nome constar na lista disponível no site da SMS.

Para os indivíduos acamados ou com dificuldade de locomoção, a Prefeitura de Salvador oferece o serviço da Vacina Express. Neste caso, não se faz necessário realizar um novo cadastro no sistema – a equipe retornará automaticamente para quem já teve acesso ao serviço.

A segunda dose da Oxford, Pfizer e CoronaVac também estará disponível nos postos específicos para cada imunizante, devendo o cidadão estar atento à data de retorno indicado no cartão de vacinação ou no site da SMS (confira os pontos da vacinação abaixo).

Já a aplicação da primeira dose estará suspensa para todos os públicos, incluindo o serviço nas Prefeituras-Bairro.

adblock ativo