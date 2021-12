Salvador quita dívida com governo federal, diz ACM Neto

"Salvador não deve mais um centavo ao governo federal", a afirmação foi feita pelo prefeito ACM Neto, nesta terça-feira, 2, durante a solenidade de abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Salvador. Vereadores, secretários municipais e representantes de entidades militares, religiosas e civis participam do evento.

O prefeito informou ainda que com o fim da dívida, a cidade vai conseguir economizar R$ 71 milhões. "Essa é uma vitória do povo de Salvador", falou o prefeito.

Neto também destacou sua gestão em seu discurso. "Nossas decisões políticas, ao longo desses três anos, mudaram Salvador, mesmo em 2015 que foi marcado pelo desemprego e rebaixamento econômico. Estamos promovendo nossas vocações econômicas e culturais para promover o desenvolvimento de Salvador. Provamos que foco, planejamento e agilidade administrativa otimizam custos", disse ACM Neto durante seu discurso.

O prefeito reforçou que a Câmara tem ajudado em valorizar a cidade. "Aqui, temos promovido as mudanças que fizeram Salvador voltar a ser respeitada. Mudamos Salvador porque inauguramos uma nova forma de governar. Adotamos as melhores práticas de governança do país", completou o prefeito.

Ainda na fala, o edil destacou programas como o Gabinete em Ação. "Hoje Salvador tem um trânsito mais seguro e um transporte público mais rápido e eficaz. A nova orla é o mais visível exemplo de que realizamos mais do que planejamos, são 12 trechos revitalizados em três anos".

