Salvador promove várias atividades LGBT em setembro

Com uma programação voltada para o combate à homofobia, Salvador vai sediar durante os dias 1º a 9 de setembro a I Semana da Diversidade. A programação conta com palestras, seminários, exposições e uma feira de diversidade e negócios, no Centro de Convenções, em Salvador. Além da XI Parada Gay, realizadas em cinco locais da capital baiana: Biblioteca dos Barris, Beco dos Artistas (Garcia), Thermas Planetário (Tororó), Campo Grande e Centro Histórico.



Os eventos, coordenados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), têm apoio do Governo do Estado. Para o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira, este ano buscou-se desviar o foco da Parada Gay para a Semana da Diversidade Cultural, tornando a Parada uma atividade que é antecipada por atividades de militância LGBT.

"Nosso objetivo é discutir assuntos relacionados ao movimento. Alertar a população sobre a homofobia, informar os homossexuais sobre doenças sexualmente transmissíveis. Além de mostrar para o empresariado que há grandes oportunidades de negócios voltados para o público LGBT", afirma Cerqueira.



Entre os objetivos da I Semana da Diversidade está transformar o evento em um produto turístico de combate à sazonalidade do setor.

Dados da Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Abrat GLS), apontam que o público LGBT possui um perfil muito bom para os destinos turísticos, reúne requisitos como dupla renda e não tem filhos; rendimentos acima da média da população; são pessoas bem informadas e exigentes; consomem mais lazer, cultura, viagens, moda e design e buscam qualidade e excelência no atendimento.

