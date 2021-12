Salvador Praia Hotel começa a ser demolido; prazo é de 125 dias

Iniciou na manhã desta segunda-feira, 13, a demolição do Salvador Praia Hotel, localizado em Ondina. De acordo com o prefeito ACM Neto, a serviço será completado em 125 dias.

"O Salvador Praia Hotel é uma das fotografias que mais marcou a crise imobiliária em nossa cidade. Esse local é um marco de um crise de investimento no setor", comentou o gestor da capital soteropolitana.

De acordo com a Prefeitura, o local, que está fechado há 10 anos, será espaço de um novo empreendimento, que irá gerar 350 empregos diretos, apenas na construção. O terreno possui 12 mil m² e por estar na orla, os responsáveis terão que garantir uma cota de solidariedade de 5% da área construída que será doada em habitação de interesse social. A outra opção é pagar ao município no valor venal do terreno, para efeito de cálculo do IPTU.

Além disso, será construído um passeio de cinco metros de largura e paisagismo na frente do novo empreendimento da Moura Dubeux. Ao todo serão inseridos jardins com mais de 20 espécies de vegetais, como árvores de pequeno, médio e grande porte. A rua Roschild Moreira, que fica ao lado do antigo hotel, será alargada e irá ganhar um mirante, com academias ao ar livre e jardins.

O projeto de requalificação foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).

Camarotes realocados

O espaço onde atualmente está o Salvador Praia Hotel é destinado aos camarotes durante o período de Carnaval. Com a nova costrução, esses camarotes serão realocados para outro espaço, ainda no circuito Barra-Ondina (Dodô).

Novos condomínios

Segundo informações da Prefeitura, houve um estudo de impacto de vizinhança, por isso, o empreendimento terá itens sustentáveis em sua construção, visando a adesão ao programa IPTU Verde, gerido pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

O projeto de arquitetura é assinado pelo arquiteto baiano Ricardo Farias, em parceria com o paisagista e urbanista Guilherme Takeda e com o arquiteto de interiores Flávio Moura.

O espaço contará com dois condomínios, são eles 'Beach Class Salvador' e 'Undae Ocean'. O terreno doará 30% do espaço para a requalificação urbana e paisagista. O projeto de construção foi aprovado pela Comissão Normativa de Legislação Urbanística, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

O 'Beach Class Salvador' terá um edifício de 21 andares, com 235 apartamentos, sendo que 178 terão um quarto (entre 29 m² e 45 m²) e os outros 57 terão dois quartos (com 57 m² e 67 m²).

Já o 'Undae Ocean' terá dois edifícios com 17 andares e 34 apartamentos cada, totalizando 68 unidades.

