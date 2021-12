Salvador pode ter evento teste em julho para definir realização de Reveillon e Carnaval

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), especulou a possibilidade de realizar um evento teste no mês de julho para avaliar as possibilidade de realização do Réveillon e do Carnaval de 2022 na capital baiana.

"O desejo do prefeito é fazer um evento teste já em julho se os números permitirem e fazer não só Carnaval como Réveillon. Vamos falar do que está sendo feito no momento certo que não é agora, até para não causarmos uma falsa sensação em relação a pandemia, mas meu desejo é fazer o evento teste, Réveillon esse ano e Carnaval em 2022", afirmou em coletiva na manhã desta segunda-feira, 21.

De acordo com o gestor, a realização do evento passa pela vacinação da população e pela melhora nos índices da pandemia, o que já vem sendo observado na última semana sob a ótica da Prefeitura.

"A porta de entrada dos hospitais estão vazias. Todo paciente que chega de imediato pode ser encaminhado pro leito clínico ou de UTI e os números de óbitos estão cedendo. É muito positivo", avaliou.

Nos bastidores, a realização do Carnaval já começou a ser trabalhada de acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Fábio Mota. Em entrevista ao Estadão, o gestor afirmou já estar assinando contratos com fornecedores para a folia do próximo ano.

"Estamos tendo as reuniões de planejamento da parte estrutural, caminhando como se fosse ter o carnaval normalmente”.

