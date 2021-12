Salvador passa a contar com 14 pontos de wi-fi gratuito; saiba onde

Diferentes pontos de Salvador passam a contar com uma rede de internet sem fio gratuita e aberta à população. A ação faz parte do projeto #Conecta_Salvador, lançado pela prefeitura na manhã desta segunda-feira, 21, que abrange 14 localidades da capital baiana. A iniciativa, que desde março do ano passado funcionava em fase de testes, já registrou mais de um milhão de acessos.

As regiões contempladas com o wi-fi gratuito nesta fase são: Farol da Barra, Beco da Off, avenida Oceânica (na altura do posto de atendimento ao turista, na Barra), quadra do Rio Vermelho, Largo de Santana, Largo da Mariquita, Amaralina (Largo das Baianas), Praça da Piedade, Relógio de São Pedro, Praça Municipal, Mercado Modelo, Casa do Carnaval, Subúrbio 360° (Coutos) e Paripe (Quadra de Tubarão).

Além destes pontos, o serviço também está disponível nos seguintes órgãos municipais: Palácio Thomé de Souza, Casa Civil, Fundação Cidade Mãe, Semur, Limpurb, Ouvidoria, Seinfra, Semge, Semob, Smed, Cogel, Secom (ABI), Codesal, Diretoria Geral das Prefeituras-Bairros (DGPB), Centro de Referência LGBT e Observatório Racial e LGBT.

Segundo a Companhia de Governança Eletrônica (Cogel), outros 16 pontos serão instalados em Salvador até junho de 2019.

adblock ativo