Salvador participa do Dia do Basta neste sábado

Cerca de 300 pessoas são esperadas na edição soteropolitana do Dia do Basta, que acontece neste sábado, 8, às 15h. O movimento nacional, com adesão de 52 cidades já confirmadas, tem como objetivo protestar contra a corrupção no Brasil.

Em Salvador, a concentração acontece na Faculdade Universo (Avenida ACM) e segue em direção à praça localizada em frente ao shopping Iguatemi. Nesta edição - terceira e última de 2012 -, os participantes protestam contra o foro privilegiado e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 37/2011, que impede o Ministério Público de investigar a vida dos políticos.

Além disto, o movimento defende o voto aberto no Congresso Nacional e a destinação de 20% do PIB para a Educação. "É uma marcha pacífica, sem cunho partidário e que não tem a intenção de travar o trânsito. O objetivo é estimular a população a participar mais politicamente e se unir para combater este sistema", explica Fabrício Moreira, um dos organizadores da marcha.

O Dia do Basta acontece há um ano e meio, com três edições anuais, e conta com o apoio da Polícia Militar. Fabrício explica que a mobilização dos participantes é feita exclusivamente pelas redes sociais. O movimento tem uma página no Facebook que reúne todas as cidades participantes. A última edição foi realizada no dia 7 de setembro, com a marcha do Farol da Barra a Ondina.

