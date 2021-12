Salvador participa de encontro sobre veículos não poluentes na China

A cidade de Salvador participa do C40 Zero Emission Vehicle Network Workshop, encontro realizado por grandes cidades para discutir o uso de veículos com emissão zero de gases poluentes e que utilizam tecnologias limpas no transporte em massa. O evento teve início na segunda-feira, 22, e vai até esta quarta, 24, na cidade chinesa de Nanjing.

O diretor de Mobilidade da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Eduardo Leite, foi enviado como representante da prefeitura. Além de conhecer as novas tecnologias sustentáveis para o transporte público da capital baiana, também houve exposição dos trabalhos realizados na capital baiana com foco no transporte não motorizado e no transporte coletivo.

Segundo Eduardo, a visita contribuirá para o planejamento da infraestrutura e tecnologias para adoção de ônibus elétricos no projeto do BRT de Salvador.

adblock ativo