Salvador oferece tratamento gratuito para fumantes

Quem deseja parar de fumar pode fazer o tratamento gratuito em uma das nove unidades de saúde de referência do Programa Municipal de Controle do Tabagismo (PMCT) disponíveis na capital baiana [confira os locais abaixo].

A proposta do Programa é reduzir a prevalência de fumantes na cidade, prevenir a iniciação ao tabagismo, proteger a população contra exposição ambiental a fumaça e promover ações educativas e de hábitos saudáveis.

Na quarta, 10, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um estudo revelando que 6 milhões de pessoas morrem por ano no mundo devido ao consumo do cigarro. O relatório sobre a epidemia global do tabaco aponta dados tanto sobre o uso da substância, quanto os avanços do tratamento da doença.

Mesmo com cerca de 15% da população adulta consumindo tabaco, o Brasil é citado como um dos países que mais adotou medidas para combater o uso do cigarro. Além disso, a capital baiana está entre as 100 cidades do mundo que obtiveram êxito para controlar o uso do fumo.

A referência, conforme a Secretaria Municipal da Saúde, se deve, além das ações desenvolvidas através do Programa Municipal de Controle do Tabagismo, à conscientização das pessoas sobre os males provocados pelo cigarro.

