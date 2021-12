Salvador necessita de hospital veterinário

Salvador tem hoje mais de 84 mil animais - entre cães e gatos - vivendo nas ruas. Muitos em situação de completo abandono e precisando de cuidados por conta da saúde debilitada.

A situação atual revela dois sérios problemas: o descontrole populacional dos animais de rua e a falta de espaços gratuitos para cuidar da saúde dos bichos.

"Estimamos que esse número seja ainda maior. O que está em questão não é apenas a atenção à saúde e o bem-estar dos animais, mas a prevenção de zoonoses e os cuidados com a saúde humana", diz a presidente da Associação Brasileira Protetora dos Animais - seção Bahia (ABPA-BA), Patruska Barreiros.

As zoonoses são doenças transmitidas ao ser humano por animais. "Animais tratados, vermifugados e vacinados, que vivem em boas condições de higiene, dificilmente transmitirão doenças às pessoas. O problema é que muitos deles não têm a mínima assistência", diz ela.

Entidades protetoras dos animais - ABPA, Terra Verde Viva, Cuidar É o Bicho, entre outras - lutam pela implantação de um hospital veterinário público em Salvador.

"A situação é crítica. A criação de um hospital veterinário gratuito é uma questão de saúde pública", afirma a presidente da ONG Terra Verde Viva, Ingrid Teixeira.

Um projeto - que inclui a criação de um hospital público veterinário gratuito em Salvador e o serviço de castração e vacinação nos bairros (Castramóvel) - de autoria da vereadora Ana Rita Tavares (PV), aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal. A vereadora também entregou ao secretário da Saúde, José Antônio Rodrigues Alves, um projeto executivo que sugere à prefeitura aproveitar a estrutura do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para a criação do hospital.

"O CCZ tem uma estrutura no Trobogy [região da Av. Paralela] e poderíamos aproveitar o espaço. Isso reduziria os custos", diz a vereadora.

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o projeto ainda está sob análise: "O orçamento de 2013 já foi fechado. Caso a prefeitura aprove o projeto será com o orçamento do próximo ano, mas ainda não temos parecer".

A secretaria comunicou, no entanto, que está adaptando um veículo para atuar com várias atividades para zoonoses, incluindo castração, que deve estar funcionando em 60 dias.

O CCZ também pretende ampliar a castração cirúrgica na sede do órgão para dar conta da demanda. Hoje, o município oferece cerca de 250 cirurgias a cada mês.

Estrutura - De acordo com o projeto, o hospital veterinário público de Salvador prevê atendimento diário de 40 animais (1.120 animais/mês; 14.600 animais/ano), entre pequenos e de grande porte.

O funcionamento ocorrerá de segunda a domingo, para todos os atendimentos clínicos gerais, especialidades, exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas.

Além disso, funcionará 24 horas para internações, UTIs e casos de emergência. O hospital também contará com unidade de resgate móvel (ambulância) tanto para os animais de pequeno quanto de grande porte. Para a construção de um hospital-modelo deste porte, estima-se um investimento de

R$ 10 milhões.

A vereadora conta que buscou referência para elaborar o projeto no Hospital Veterinário Público de São Paulo, a única unidade totalmente gratuita para animais em funcionamento no Brasil.

Desde a inauguração, em julho do ano passado, foram realizados mais de 13 mil consultas e retornos; 27 mil exames laboratoriais; quase 40 mil procedimentos de administração de medicamentos e 5,5 mil curativos.

O hospital paulista é fruto de uma parceria entre a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) e o município, que remunera a associação pelo serviço. O valor gira em torno de R$ 600 mil por mês.

Recurso - O Ministério da Saúde libera um recurso anual no valor de R$ 1 milhão para a manutenção e implementação das atividades de controle, prevenção e combate à dengue, raiva, leptospirose, esquistossomose, chagas e leishmaniose (zoonoses).

De acordo com a SMS, entretanto, esse recurso não pode ser utilizado para ajudar na possível implantação do hospital para os bichos.

Segundo a Constituição Federal, diz o comunicado do órgão, recursos do SUS devem ser utilizados para proteção e recuperação da saúde do homem, não se aplicando a despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicas, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população.

