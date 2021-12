Salvador: movimento Passe Livre define protesto e para Av.7

Cerca de 500 manifestantes do movimento Passe Livre se reuniram no Passeio Público neste sábado, 15, para realizar um protesto na Avenida Sete de Setembro, sentido Barra, bloqueando a via. <GALERIA ID=18385/>

O grupo protesta contra a ação violenta dos policiais na cidade de São Paulo na última semana e exige o passe livre para estudantes nos ônibus em Salvador. O trânsito ficou congestionado no local e o 18º Batalhão da Polícia Militar acompanhou a manifestação. Os manifestantes seguiram até a Estação da Lapa para dar continuidade ao protesto.



Novos protestos - A reunião na tarde deste sábado serviu para definir os rumos das manifestações. Os estudantes agendaram novos protestos. No dia 20, às 14h, o grupo vai realizar uma passeata partindo do Largo do Campo Grande rumo à Arena Fonte Nova. O estádio será palco do primeiro jogo da Copa das Confederações em Salvador, entre Nigéria x Uruguai, às 19h.

Outros atos serão organizados e formalizados via Facebook. Um dos líderes do movimento, Pareta Calderasch, informou que a liderança é coletiva e as decisões são tomadas com o envolvimento de todos.

"A reunião de hoje (sábado) foi feita para elaborarmos a pauta do que as pessoas estão pensando. Hoje foi o primeiro ato - a caminhada do Passeio Público até a Estação da Lapa. Foram anotadas as pautas e outros atos que ocorrerão serão formalizados pela internet", concluiu.

