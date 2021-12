Salvador Marina é interditado por falta de licença ambiental

O Salvador Marina, localizada no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, foi interditado nesta sexta-feira, 7, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) por funcionar sem licença ambiental. Os proprietários do estabelecimento também foram notificados para suspenderem, de imediato, todas as atividades do estabelecimento.

Durante a ação, foi constatado que o local também servia de oficina para construção, pintura, funilaria e manutenção de embarcações. "Para este tipo de atividade e serviço, é necessário que o estabelecimento possua a licença ambiental da Sedur, para que não haja danos ambientais", disse, por meio de nota da Secom, o diretor de fiscalização da Sedur, Átila Brandão.

Além da interdição e notificações, agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) expediram duas multas: uma por descumprimento do embargo aplicado em 2011, pela empresa não possuir licença ambiental do órgão competente, e a segunda por não está inscrito no cadastro técnico federal, instrumento a política nacional do meio ambiente em que todas as práticas potencialmente poluidoras devem ser inscritas.

Em 9 de março deste ano, o Salvador Marina havia sido notificado a apresentar o alvará de funcionamento, autorização para o aterro em área de mangue, licença para construção da rampa de acesso para embarcações e a autorização da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) para funcionar normalmente.

No dia 21 de março, o estabelecimento foi interditado e autuado pela Sedur por não apresentar a documentação exigida dias antes. Além disso, foi autuada também por descumprir a interdição administrativa expedida pela secretaria em junho de 2016 e por desvio de atividade, pois possuía um Termo de Viabilidade e Localização (TVL) para manutenção de equipamentos, porém, exercia a atividade de Marina. Um descumprimento do Artigo 228, da Lei Municipal 5503/99.

Irregularidades

O histórico de irregularidades do Salvador Marina tem início na construção da empresa, em abril de 2009. Os proprietários aterraram o espelho d'água pertencente à União e lançaram resíduos sólidos (lixo e entulhos) no leito do mar, além de suprimirem a vegetação natural do local. Todas as intervenções foram realizadas sem nenhuma licença ou autorização dos órgãos competentes.

adblock ativo