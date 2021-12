Salvador Marina é interditada pela Sedur

O estabelecimento Salvador Marina, localizado no bairro do Lobato, foi interditado nesta terça-feira, 21, por agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Salvador, o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento, licença ambiental e estava fazendo aterramento na área de Marinha.

Segundo o órgão, os responsáveis pelas lanchas e barcos foram notificados para remover os equipamentos do local irregular, no prazo de 24 horas e que a Marina também não possui autorização da Superintendência do Patrimônio da União (SPU).

Tentamos contato nos números que constam no site da Salvador Marina, mas não obtivemos sucesso.

