Salvador-Mar Grande: lanchas saem a cada 30 minutos

As pessoas que realizarem a travessia marítima Salvador-Mar Grande na manhã deste sábado, 21, contarão com a saída das embarcações a cada trinta minutos no Terminal Naútico da Bahia, no Comércio. O sistema está com oito embarcações em tráfego e cinco na reserva.

O movimento de passageiros está moderado, mas há expectativa de maior número até o final da manhã. Mas, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (ASTRAMAB), há garantias de boas condições de navegação na Baía de Todos os Santos, com mar calmo e ventos fracos.

A última viagem saindo de Mar Grande, neste sábado, será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

Outros Passeios

Além das embarcações com destino a Mar Grande, a linha Salvador-Morro de São Paulo também é bem requisitada nesta manhã. Pelo menos nove catamarãs operam na travessia.

Os horários para o Morro são: saídas de Salvador - 8h30, 9h, 10h30, 13h30 e 14h. Saídas de Morro de São Paulo: 9h, 9h30 , 12h30 e 15h. A passagem custa R$ 75 e a viagem dura em média 2h20.

O passeio às ilhas da Baía de Todos os Santos em escunas custa R$ 40. As escunas começam a sair do Terminal Náutico da Bahia a partir das 9h e retornam às 17h30.

