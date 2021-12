Salvador-Mar Grande: cerca de 6 mil devem fazer a travessia

Cerca de seis mil pessoas devem deixar Salvador com destino à Ilha de Itaparica por meio da travessia marítima do sistema Salvador-Mar Grande neste sábado, 13. Nesta manhã, o movimento de saída é considerado tranquilo, sem filas no terminal náutico e com 11 embarcações saindo com intervalo de 30 minutos.

O intervalo de saída entre as embarcações pode ser reduzido de 30 para 15 minutos se houver aumento da demanda. Ontem, na sexta, início do feriadão, mais de 11 mil pessoas utilizaram o sistema para passar o final de semana prolongado fora da capital baiana. Por causa do movimento intenso, houve espera e fila.

Horário - Os interessados em fazer a travessia ainda neste sábado devem ficar atentos ao horário de encerramento da travessia. Hoje, por conta da maré baixa, a última saída para Itaparica será às 18 horas, duas horas a menos do que horário convencional de finalização das atividades, que é às 20 horas.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), com a maré baixa, as embarcações são impedidas de atracar no Terminal Hidroviário de Vera Cruz, por falta de profundidade do canal.

