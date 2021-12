Salvador mantém vacinação de pessoas de 44 anos e retoma aplicação de segunda dose

Após ter início no último fim de semana, a campanha de vacinação contra a covid-19 de Salvador nesta segunda-feira, 28, será mantida para o público de 44 anos ou mais. Além disso, será retomada a aplicação da segunda dose, suspensa desde a última sexta-feira, 25.

Nesta segunda (28), das 8h às 11h, vamos seguir vacinando as pessoas nascidas até 27/06/1976. Pela tarde, das 12h às 15h, vamos iniciar a galera de 44 anos nascida até 28/10/1976. Também vamos retomar a aplicação da 2ª dose para as pessoas com data de retorno marcada até 30/06. — Bruno Reis (@brunoreisba) June 27, 2021

Das 8h às 11h, serão vacinadas as pessoas nascidas até 27/06/1976, dando prosseguimento ao que ocorreu no último domingo, 27. No período da tarde, das 12h às 15h, a imunizaçãao seguirá para os nascidos até 28/10/1976.

A capial baiana também retoma a aplicação da segunda dose que estava paralisada desde a última sexta. Serão contemplados aqueles que tem data de retorno marcado até o dia 30 de junho.

