Salvador irá vacinar pessoas com 45 anos no fim de semana; veja estratégia completa

Com a chegada de novos imunizantes, a campanha de vacinação contra a covid-19 em Salvador, que estava paralisada desde a última terça-feira, 22, será retomada na sexta-feira, 25. Através da redes sociais, o prefeito da capital baiana, Bruno Reis, anunciou a estratégia de imunização para este final de semana.

Com a chegada de mais doses em nossa cidade, amanhã (25) vamos retomar a vacinação incluindo pessoas de 46 anos e no final de semana vamos alcançar as pessoas de 45 anos ou mais. Segue o fio e conheça a estratégia completa: — Bruno Reis (@brunoreisba) June 24, 2021

De acordo com o prefeito, a vacinação será retomada na sexta com a vacinação de pessoas com 46 anos ou mais, a partir das 8h. De 8h às 12h, serão imunizados aqueles nascidos até 25/10/1974; de 13h às 16h, nascidos até 25/02/1975; e de 17h às 21h, nascidos até 25/06/1975.

No sábado, 26, serão imunizados das 8h às 12h, nascidos até 26/10/1975 e de 13h às 16h, nascidos até 26/02/1976.

Já no domingo, a vacinação só acontecerá durante o período da manhã, de 8h às 12h, para aqueles nascidos até 27/06/1976.

A aplicação da segunda dose acontecerá apenas na sexta-feira para todas as pessoas com data de retorno marcada até 30 de junho. No sábado e no domingo , a segunda dose estará suspensa na cidade.

Nesta quinta-feira, 24, a Bahia recebeu lotes com vacinas da Janssen, Coronavac e Pfizer, o que permite a Salvador retomar a campanha de imunização contra a covid-19.

A capital baiana receberá pouco mais de 45 mil doses da vacina da Janssen, a único contra a covid-19 do Plano Nacional de Imunização (PNI) a ser aplicada em dose única.

