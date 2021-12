Salvador irá receber o festival 'Virada Sustentável' em novembro

Com o objetivo de reunir projetos artísticos, culturais, sociais e ambientais em prol de uma sustentabilidade para além do meio ambiente, a Virada Sustentável chega a Salvador em novembro, nos dias 8, 9 e 10. O edital do festival será lançado nesta quarta-feira, 11, às 18h, no Teatro Vila Velha.

Maior festival de cultura, mobilização e educação para a sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável reuniu, ano passado, mais de 45 mil pessoas em quatro dias de atividades gratuitas, ocupando mais de 50 espaços da capital baiana.

Com a proposta conceitual “O Centro pulsa - a vida em movimentos”, a ideia para este ano é resgatar o processo histórico, criativo e sociocultural de fundação da primeira capital do Brasil. Alguns locais já estão sendo mapeados, focando no conjunto de bairros que formam o Centro Antigo da cidade – considerado o maior sítio patrimonial da América Latina.

A programação será montada a partir dos projetos inscritos gratuitamente, válido para pessoa física e jurídica. Serão contempladas propostas dentro das modalidades: atividades artísticas que necessitem de financiamento, projetos que precisem de estrutura ou espaço para realização, e outros independentes e autossuficientes.

Virada Sustentável

A Virada Sustentável é uma correalização do Instituto Virada Sustentável e Rede AMO de Comunicações Socioculturais, e realização da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania. O festival foi criado em 2011, em São Paulo. De lá pra cá, reuniu um público de mais de 7,7 milhões de pessoas em 25 edições, passando por sete estados e nove cidades, como Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre, entre outras, além de Salvador - em 2016 e no ano passado.

Além disso, o festival é apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e fundamentado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Para esta edição, a Virada se fundamenta em 10 ODS: Erradicação da Pobreza; Saúde e Bem Estar; Educação de Qualidade; Igualdade de Gênero; Trabalho Decente e Crescimento Econômico; Redução das Desigualdades; Cidades e Comunidades Sustentáveis; Vida na Água; Paz, Justiça e Instituições Eficazes; Parcerias e Meios de Implementação.

