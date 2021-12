Salvador irá receber mais de R$ 700 mil para prevenção de deslizamentos em encosta

A Prefeitura de Salvador vai receber um cerca de R$ 737,2 mil para prevenir deslizamentos em áreas de encosta. O repasse foi autorizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 29. Serão estabilizados um plano de terreno inclinado na localidade na comunidade conhecida como Gamboa de Baixo, ou do Solar do Unhão. Serão estabilizados taludes na localidade conhecida como Gamboa de Baixo.

Segundo o comunicado do MDR, para receber esse auxílio emergencial da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), estados e municípios precisam obter o reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública. O título é deferido pelo Governo Federal após a análise do decreto estadual. As prefeituras e governos estaduais também devem apresentar o diagnóstico dos danos e um plano de trabalho para a execução das ações.

