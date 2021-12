Salvador intensifica vacinação antirrábica em bairros próximos a Lauro de Freitas

Após os casos confirmados de raiva animal na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a Secretaria Municipal de Saúde vai intensificar a vacinação antirrábica nos bairros da capital próximos a Lauro de Freitas.

Nesta terça-feira, 19, a ação de controle de raiva ocorrerá no bairro de São Cristóvão, das 8h às 13h. O ponto de encontro será na praça da Matriz

Os agentes de combate as endemia realizarão visitas domiciliares para vacinar os animais que ainda não foram imunizados. Para passar pelo procedimento, devem possuir mais de três meses de idade e não podem estar doentes.

Na próxima quarta, 20, e quinta, 21, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) vão continuar percorrendo as ruas de São Cristóvão. Já na quinta e sexta, 22, a ação vai para o Parque São Cristóvão. As vacinas também são disponibilizadas de segunda a sexta, em 100 postos de saúde de Salvador das 8h às 17h.

Em 2017, cerca de 230 mil doses de antirrábica foram aplicadas entre cães e gatos na capital baiana. Desde 2004, Salvador não registra casos de raiva humana.

adblock ativo