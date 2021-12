Salvador inicia processo para obter Bandeira Azul em três praias

A capital baiana está iniciando o processo para obter a certificação internacional Bandeira Azul com as praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga. O prêmio ecológico é voluntário e concedido com base em uma série de critérios com foco em gestão e educação ambiental, qualidade da água, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o processo para obter a certificação está sendo executado através da Prefeitura de Salvador por meio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), junto com o Consórcio Temis/Nemus.

Desenvolvido pela organização internacional não-governamental e sem fins lucrativos Foundation for Environmental Education (FEE), o programa Bandeira Azul é representado no Brasil pelo Instituto Ambientes em Rede (IAR), membro da FEE desde 2005. Segundo a Secom, Salvador já possui a certificação com a Ilha de Maré. O selo tem validade de dois anos, podendo ser renovado.

"A certificação vai melhorar a percepção da cidade e da região em termos de turismo, aprimorando a atração de turistas e a percepção de todos de como a Salvador busca ser sustentável, ecologicamente viável para proteção dos animais marinhos, da qualidade da faixa de areia e de toda a praia como um todo", pontuou a diretora de Resiliência da Secis, Adriana Campelo.

Entre os critérios exigidos pelo programa voltados à educação ambiental, estão, por exemplo, o aumento da conscientização e preocupação dos usuários das praias com o meio ambiente; promoção da formação dos funcionários da Prefeitura e dos fornecedores de serviços turísticos em temas ambientais e boas práticas; o encorajamento à participação dos agentes locais na gestão ambiental da área; e a promoção sustentação da área para recreação e turismo.

