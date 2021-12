Salvador inicia campanha contra Sífilis nesta terça-feira

Uma cerimônia marcada para esta terça-feira, às 8h30, no auditório do Centro de Cultura da Câmara Municipal Salvador, no Centro Histórico, marca o lançamento da Campanha Educativa para Prevenção da Sífilis. O evento, aberto ao público, abordará o tema da prevenção por meio de estratégias audiovisuais e do livro de acompanhamento dos casos de sífilis.

A ação é promovida pela Prefeitura, por meio do Setor de Acompanhamento de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). De acordo com a coordenadora do setor, Daniela Cardoso, a parceria com a Unicef fortalecerá as ações que o município vem desenvolvendo e que constam no Plano Municipal de Sífilis.

Segundo o Ministério da Saúde, Salvador ocupa a 6ª posição entre os 100 municípios que respondem por aproximadamente 60% dos casos de sífilis do país. Desde 1992, o Brasil é signatário de compromissos internacionais para eliminação da sífilis congênita. Em 2016, a infecção, em todas as suas formas, foi declarada como um grave problema de saúde pública, especialmente entre homens e nos segmentos mais jovens da população brasileira.

