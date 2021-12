Salvador imuniza gestantes, puérperas e segue mutirão de 2ª dose nesta terça

A vacinação em Salvador nesta terça-feira, 15, ainda não está disponível por faixa etária. A estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é seguir com a aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford/Astrazeneca e Coronavac. A aplicação da primeira dose só será realizada em gestantes ou puérperas, de 18 anos ou mais.

A ideia é instensificar a imunização completa ao aplicar a segunda dose. Com isso, pessoas que tem marcadas a aplicação da dose complementar até o dia 27 de junho pode procurar um ponto de vacinação nesta terça. Os pontos de vacinação por demanda aberta da estratégia de antecipação para aplicação da segunda dose Oxford e Coronavac funcionarão das 8h às 16h.

A aplicação de primeira dose está disponível para gestante ou puérperas através de uma busca ativa da Prefeitura à aquelas que ainda não comparecera, aos pontos de vacinação. Oito pontos de imunização – dois drives e seis postos fixos – funcionarão das 8h às 16h para aplicação exclusiva da primeira dose do imunizante Pfizer para o público.

Para ter acesso ao imunizante, todas as gestantes e puérperas devem estar com os nomes no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.

