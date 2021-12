Salvador gera cerca de dois mil empregos no mês de setembro

No mês de setembro, foram criados 1.966 empregos com carteira assinada na capital baiana, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. O número representa 43% das vagas de emprego criadas na Bahia.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o setor da construção civil, assim como nos meses anteriores, se manteve como o principal propulsor na geração de emprego, com o registro de 1.503 novas carteiras assinadas em setembro.

adblock ativo