Salvador ganhará hospital metropolitano

A Bahia ganhará mais um hospital de grande porte, a ser construído na avenida Luiz Viana Filho (Paralela), com o objetivo de atender à demanda região metropolitana de Salvador (RMS).



A construção da unidade, chamada de Hospital Metropolitano, será viabilizada por transação de US$ 285 milhões entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o governo do estado.



A verba também será usada para implantação e reforma de outras unidades de saúde no estado [ver texto abaixo]. A ação faz parte do Projeto de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (Prosus).



Conforme o secretário estadual da Saúde, Washington Luís Couto, o hospital terá o diferencial de funcionar sem emergência aberta.



Internação longa



O foco, segundo Couto, será o atendimento a pacientes vindos de outros hospitais e que precisam permanecer internados durante muito tempo - a exemplo dos que necessitam de acompanhamento fisioterápico após cirurgias.



Para isso, as equipes médicas serão especializadas em atendimento permanente.



"Hospitais com esse perfil são muito comuns na Europa, e, na Bahia, o percentual de pacientes que necessitam de permanência longa é grande", afirma Couto.



A capacidade da unidade ainda não foi definida, mas a obra é considerada de grande porte pela gestão estadual, sendo comparada ao Hospital do Subúrbio e ao Hospital Geral do Estado. "Com certeza, é um hospital para mais de 200 leitos. E, por conta do perfil, terá especialidades diversas, como angiologia, cardiologia, ortopedia, etc.", detalhou.



A expectativa é que os projetos básico, arquitetônico e complementares sejam entregues até o final da gestão atual, para que a próxima abra processo licitatório, escolha a executora das obras e dê início aos trabalhos.



Reformas



Além da construção do Hospital Metropolitano, a verba obtida com o BID vai proporcionar a reforma de pelo menos outros três hospitais estaduais. Um deles deverá ser o Hospital São José, localizado no largo de Roma.



O Hospital Clériston Andrade, maior de Feira de Santana, também será reformado pelo governo do estado. Mas, neste caso, serão investidos R$ 780 mil, recursos do Ministério da Saúde.



O montante vai viabilizar a reformulação da emergência da unidade, com ampliação de estruturas, requalificação de instalações e aquisição de novos equipamentos.



Será construída, ainda, ao lado do hospital, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que abarcará R$ 3 milhões em recursos.

