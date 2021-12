Salvador ganha primeira Horta de Folhas Sagradas

Atendendo a um pedido antigo de representantes das casas de santo, Salvador ganhou nesta terça-feira, 22, a primeira Horta de Folhas Sagradas, com plantio de mudas específicas, que são geralmente utilizadas em cultos e rituais das religiões de matriz africana.

Localizada no Terreiro Ilê Axé da Nação Ketu, na Avenida Aliomar Baleeiro, na Estrada Velha do Aeroporto, a Horta de Folhas Sagradas foi instalada em um espaço de 12 metros de comprimento por 3 metros de largura, onde estão as sete leiras que abrigam mudas de diferentes tipos de erva utilizadas nas práticas litúrgicas, como alecrim, arruda, erva doce, manjericão miúdo, e outras.

“Estávamos precisando ir comprar nossas ervas e plantas nas feiras da Sete Portas e São Joaquim. Agora temos na nossa própria casa tudo que precisamos. Há muito tempo batalhamos por isso e agora virou realidade. Somos muito gratos”, disse o presidente do Conselho Municipal das Comunidades Negras (CMCN), Eurico Alcântara.

