Salvador ganha pontos de coleta para doação de mechas de cabelo

Como uma ação do Outubro Rosa, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) vai espalhar urnas no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB, e em unidades das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, para receber mechas de cabelos que serão utilizadas nas confecções de perucas.

O anúncio foi feito, na manhã desta quinta-feira, 1º, durante live promovida pela Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev).

Os cabelos arrecadados serão transformados em perucas, através da campanha Ligadas por Fios, da SSP, em parceria com o Instituto Amor em Mechas. Os itens serão distribuídos para mulheres vítimas de câncer de mama na Bahia.

