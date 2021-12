Salvador ganha 'pit stop' para ciclistas

A capital baiana ganhou quatro pontos do Bike Pit Stop. O serviço, uma espécie de mini oficina para pequenos reparos em bicicletas, poderá ser utilizado pelos ciclistas de Salvador. Os totens já instalados funcionam na Barra, na Rua Dias D'Ávila; em Ondina, na Praça Orugan, próximo ao Quartel da Aeronáutica; no Plano Inclinado Liberdade Calçada, na parte baixa; e na praça da Rotatória de São Marcos.

De acordo com a prefeitura, novos totens serão instalados, totalizando 40 estações até o final do ano, em locais onde houver grande circulação de ciclistas.



Os equipamentos, que funcionarão 24 horas por dia, contam com ferramentas para pequenos reparos e ajustes, além de bomba para calibrar pneus.



A instalação dos Bike Pit Stops é de responsabilidade do Movimento Salvador Vai de Bike, com o apoio da iniciativa privada, por meio de parceria com o Banco Itaú.





