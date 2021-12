Salvador ganha Parque Municipal Marinho

A praia da Barra, em Salvador, ganhou neste sábado, 13, o primeiro parque marinho contíguo ao continente do país. O equipamento foi criado entre os fortes de Santo Antônio (Farol da Barra) e Santa Maria, em uma área da Baía de Todos-os-Santos equivalente a quase 100 campos de futebol.

O decreto assinado pelo prefeito ACM Neto prevê a preservação natural e dos resquícios históricos da área englobada pelo parque. Haverá atividades de turismo ecológico, pesquisas científicas e práticas de educação ambiental, em uma iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

Os próximos passos serão a implantação, nas semanas seguintes, de boias que irão demarcar a área do parque e a publicação, no Diário Oficial do Município (DOM). Haverão regras para o uso do parque, a exemplo da proibição da pesca predatória e a regulamentação do trânsito de embarcações motorizadas, em parceria com a Marinha.

Pioneiro no país

O Parque Municipal Marinho, criado a partir da legislação federal vigente, engloba três naufrágios que ocorreram na região da Barra nos séculos XIX e XX: o Bretagne (1903), Germânia (1876) e o Miraldi (1875). O parque foi idealizado por um grupo de moradores da Barra, admiradores do ambiente marinho, e, desde 2016, a sua criação é apoiada pela Prefeitura, por meio da Secis.

