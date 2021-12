Salvador ganha o primeiro Parklet para interação e lazer

O primeiro Parklet já pode ser desfrutado em Salvador. O local é ideal para que as pessoas interajam e descansem em meio à correria do dia a dia. A instalação foi feita na rua Frederico Simões, no Caminho das Árvores.

Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria Cidade Sustentável (Secis) informou que "o Parklet é uma área onde são construídas estruturas com o objetivo de criar um espaço de lazer e convivência, onde anteriormente havia vagas de estacionamento de carros".

Quem trabalha na região garante que esse espaço veio para beneficiar a população. "Além de ser bom para o lazer, acaba beneficiando a gente, porque quem parar vai ver meu trabalho e pode se interessar", disse o chaveiro Luís Barbosa, 44, que trabalha próximo do Parklet.

Esse conceito de passatempo surgiu em San Francisco , nos Estados Unidos, em 2005, mas só chegou ao Brasil há cerca de quatro anos, começando por São Paulo.

Projeto

Segundo o secretário da Secis, André Fraga, o plano de trazer esse projeto para Salvador já existia há um ano e um dos procedimentos na escolha do local é a autorização da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), já que a construção é feita em um estacionamento.

"Um dos conceitos desse projeto é tirar o carro e colocar um espaço de convivência para as pessoas", explicou o secretário. Ele ressaltou que, este ano, mais dois ficarão prontos.

A enfermeira Luciana Souza, 34, elogiou a escolha do ambiente. "É agradável e acessível, além de ser movimentado, o que traz uma certa tranquilidade quanto à segurança", disse.

A estrutura do Parklet se assemelha a uma praça com toques artísticos. Possui uma minibiblioteca e é rodeado por plantas. "Me comprometi a regar as plantas e a manter o local limpo", contou George Evandro, 52, proprietário da barraca de lanches nas proximidades.

Os comerciantes do local informaram que a limpeza e manutenção serão feitas por eles. Mas nem todos estão satisfeitos com o novo projeto. "É interessante, porém deveria ser em outro local. Aqui é uma via pública", disse a comerciante Maria da Conceição, 49.

