Salvador ganha novos destinos e aumenta em 3% os voos extras

O aeroporto de Salvador ganhará voos para três novos destino de temporada, sendo eles: Teixeira de Freitas (Bahia), Cuiabá (Mato Grosso) e Rosário (Argentina). O objetivo é facilitar o fluxo de passageiros, atendendo maior a demanda de turistas que chegam a capital baiana durante o verão.

No total, serão 1.626 voos extras que irão operar entre dezembro e fevereiro, o que representa um aumento de 3% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os passageiros contarão ainda com voos diretos para destinos que já são tradicionalmente ofertados no período, como as rotas que ligam Salvador a Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro (Santos Dumont).

Além disso, Salvador também terá crescimento de frequência em voos regulares, que operam normalmente durante todo o ano – Buenos Aires (Ezeiza), Belo Horizonte (Confins), São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Goiânia, Campinas (Viracopos), Porto Seguro, Ilhéus, Feira de Santana, Recife, Vitória, Maceió, Rio de Janeiro (Galeão), Natal e Fortaleza.

