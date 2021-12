Salvador ganha jardim etnobotânico com árvores usadas no candomblé

Será criado nesta sexta-feira, 8, um jardim etnobotânico no Parque em Rede Pedra de Xangô, localizado em Cajazeiras. No local, serão plantadas sete árvores de espécies sagradas do candomblé.

As mudas foram doadas pelo povo de santo da região. Entre as variedades, Peregun, Akoko, Sangue lavou, Espada de Iansã, Tapororoca, Kabiciele e Aroeira.

Além desta ação, no local haverá um mutirão de limpeza em frente à Pedra Xangô, que foi tombada pela prefeitura em 2017. As ações iniciarão, às 9h, em Cajazeiras X.

O objetivo de plantar árvores de espécies sagradas tem como foco promover fins religiosos, medicinais e alimentares, para a comunidade próxima ao Parque em Rede Pedra de Xangô.

O jardim etnobotânico faz parte de ações da Semana do Meio Ambiente, onde até este domingo, 10, 183 árvores serão plantadas em Salvador.

