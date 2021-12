Salvador ganha grafite de protesto contra Estado Iraniano

A campanha mundial Pinte a Mudança (Paint the Change, em inglês) passou por Salvador nesta terça-feira, 3. O artista Eder Muniz fez um grafite na avenida Carlos Gomes, no Centro de Salvador. O objetivo da campanha é pressionar o Estado Iraniano a mudar suas políticas e encorajar universidades a aceitarem estudantes da comunidade bahá'ís.

O evento, lançado em Nova York pelo cineasta Maziar Bahari, está promovendo a criação de murais de grafite em diversas cidades ao redor do mundo como forma de chamar atenção para a questão.

Eder Muniz, mais conhecido na cena urbana de Salvador como Calango, trabalha com arte de rua há 15 anos. O artista através do mural com cores fortes fez um apelo para que as crianças e jovens bahá'ís possam ir às escolas e faculdades, "é o direito de todo mundo".

"Através desse painel, que tem a influência forte da natureza, que é nossa mãe e maior professora, venho fazer esse apelo a vocês", comenta Muniz.

Os estudantes bahá'ís no Irã

Os bahá'ís são a maior minoria religiosa do Irã. Mais de 200 bahá'ís foram executados entre 1979 e 1987, após a Revolução Islâmica, e mais de 100 bahá'ís encontram-se atualmente presos por causa de sua fé. A comunidade também foi periodicamente perseguida nas décadas antes da revolução. Hoje, os bahá'ís sofrem assédios rotineiros, têm sua subsistência negada, são detidos e aprisionados sob falsas acusações, além de serem impedidos de trabalhar e estudar.

Em 1987, os bahá'ís do Irã fundaram o Instituto Bahá'í de Ensino Superior (BIHE), uma universidade informal que visa dar aos jovens bahá'ís a oportunidade de aprender.

A história do BIHE é tema do filme Educação Não É Crime (To Light a Candle, em inglês), produzido por Maziar Bahari. O filme utiliza histórias pessoais e um arquivo de filmagem dramático para explorar a perseguição aos bahá'ís e o papel de sua resistência pacífica no movimento democrático no Irã.



