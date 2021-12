Salvador ganha geladeira comunitária

Uma parceria entre a marca de camisetas Euzaria e a Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM) colocou uma geladeira no meio da rua em Salvador. A intenção é buscar incentivar a solidariedade. O equipamento foi instalado na terça-feira, 10, na rua Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré.

A capital baiana é a primeira cidade do Nordeste a ganhar o eletrodoméstico no meio da calçada, seguindo os moldes de cidades como Goiânia (GO) e Taubaté (SP), além de países europeus.

O equipamento funciona 24h e qualquer pessoa pode contribuir ou pegar um alimento. Existem algumas restrições, como não colocar comida crua, deteriorada ou fora da validade. Podem ser colocados sucos, água, iogurte, quentinha que acabou sobrando e frutas.

