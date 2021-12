Salvador ganha espaço em fórum que aborda ações inovadoras em transporte e mobilidade

O Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) e as iniciativas implementadas pelo programa da prefeitura de incentivo ao uso da bicicleta na cidade serão abordadas em conferência internacional que acontece nesta quarta-feira, 8 de julho, a partir das 17h. O Fórum da Energia e Clima, organizador do evento que terá como temática “Transportes e Mobilidade” é formado por mais de 900 membros da sociedade civil pertencentes à Comunidade de Países da Língua Portuguesa (CPLP) e vem realizando uma série de conferências digitais que têm como objetivo promover a informação, educação e investigação relacionada a energia e clima.

O coordenador do MSVB e presidente da Empresa Salvador Turismo, Isaac Edington, participa como único brasileiro convidado do evento. “Vamos ter a oportunidade de apresentar todo processo de transformação da cidade e os avanços em relação ao o uso da bicicleta desde 2013, quando iniciamos”, explica o gestor.

Além de Isaac Edington participam da conferência o presidente do Fórum da Energia e Clima, o português Ricardo Campos, a engenheira especialista em transportes, a angolana Noélia Costa, o professor doutorado em Engineering Management e PCA da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento da cidade de Maputo, o moçambicano João Ruas, o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, o português Miguel Pinto Luz, entre outros. A conferência pode ser assistida através da página do facebook do Fórum da Energia e Clima.

adblock ativo