Salvador ganha bicicletas compartilhadas

Salvador ganhará oficialmente neste domingo, 22, quando se comemora o Dia Mundial sem Carro, o Sistema Público de Bicicletas Compartilhadas. O modelo segue exemplo de outras cidade onde o transporte sobre duas rodas e não poluente está a serviço de moradores e visitantes.

Por este sistema, o usuário arcará com um credenciamento anual no valor de R$ 10 para utilizar das bicicletas públicas. O credenciamento já poderá ser feito hoje nas estações de bikes da Praça Castro Alves, Piedade, Campo Grande e na Barra, que ganhou duas unidades: no Porto e no Barravento.

"Primeiro, realizamos um mapeamento da cidade e escolhemos 40 locais onde poderiam ser instalados os pontos de compartilhamento, cada um com 10 unidades de bikes", contou o secretário do Escritório Municipal da Copa do Mundo da FIFA (Ecopa), Isaac Edington.

A prefeitura explicou que o sistema consistirá na instalação de estações "inteligentes" em locais estratégicos, conectadas a uma central de operações via wireless e alimentadas por energia solar . "Desde a Cidade Baixa até Itapuã, planejamos dez iniciativas, entre ciclovias e ciclofaixas, para formar uma malha cicloviária. Agora, investiremos em educação e incentivo para criar essa cultura, do uso de bicicletas como alternativa ao transporte", completou o secretário lembrando que a primeira ciclofaixa ligará o bairro do Campo Grande ao Centro.

Estímulo

Eventos foram criados para incentivar o uso da bicicleta. Ontem pela manhã foi realizado o I Fórum Salvador Vou de Bike, no auditório da ONG Mais Social, no Parque da Cidade, no Itaigara. De acordo com o secretário do Ecopa, Isaac Edington, amanhã, durante a manhã, será realizada uma coletiva de imprensa para apresentar a ciclofaixa do Centro (em frente ao Cine Glauber Rocha), que será inaugurada domingo, no Campo Grande.

Passeio

Também para amanhã foi programado um passeio ciclístico partindo do Dique do Tororó. E uma outra atividade, no Festival da Primavera, no Rio Vermelho, onde os ciclistas poderão transitar livremente graças ao fechamento da área aos carros.

