Salvador ganha aplicativo que conecta turistas com interesses em comum

Por conta de ser um dos destinos mais procurados do Brasil, Salvador ganha um aplicativo que conecta os turistas com interesses em comum. O App “Vou pra Salvador”, une os viajantes para compartilhar experiências pela capital.

Além dessa novidade, o programa também pode encontrar outras galeras, e até famílias para por exemplo dividir um passeio de escuna com outros casais ou deixar o passeio mais animado com um número maior de pessoas. O objetivo é tornar as opções de lazer acessíveis e divertidas.

Para utilizar, é só baixar o app gratuitamente na Play Store ou Apple Store, cadastrar seu perfil e seus interesses durante a estadia na cidade e começar a busca.

