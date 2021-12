Salvador fica 24h sem registro de morte violenta

A capital baiana não registrou nenhuma morte violenta nesta sexta-feira, 3, marcando 24h sem homicídio, latrocínio ou lesão dolosa seguida de morte.

O último registro de morte violenta ocorreu na quinta-feira, 2, às 22h, no bairro de Castelo Branco e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga o caso.

O primeiro trimestre de 2019 teve uma redução de 15,4% de crimes contra a vida, quando comparado ao mesmo período de 2018.

"Em 2019 trabalhamos com o desafio de manter o estado com redução, haja vista que terminamos o ano passado com a maior queda dos últimos seis anos", informou o diretor do DHPP, delegado José Bezerra, à Secretaria de Segurança Pública.

