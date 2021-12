'Salvador Fest' reúne astros e estrelas por doze horas

Ao som do arrocha romântico, Sinho Ferrary abriu o Salvador Fest ainda no final da manhã deste domingo, 14. Foi a largada para doze horas seguidas de shows.

Logo após, foi a vez de Tony Sales, agora à frente do Parangolé. A mistura de ritmos ficou garantida quando o pagodeiro chamou ao palco o cantor de funk ostentação, Mc Guimê.

A terceira atração, o Harmonia do Samba, chegou arrancando suspiros da mulherada. "Quem é, quem é, quem é?", perguntava Xandy, após a resposta em coro do público: "Harmonia!".

E o pagode continuou a rolar solto com o Psirico, que entrou cantando uma mistura de grandes sucessos e mandando o público tirar a camisa.

Acostumado com a presença das fãs no palco, Márcio Victor não fez diferente. "A menina que subir primeiro eu vou beijar na boca!", disse o cantor, antes de dezenas de fãs subirem ao palco. Apesar da promessa, o vocalista beijou duas meninas.

Neste ano, o axé tradicional também marcou presença no Salvador Fest. Esbanjando simpatia, Saulo Fernandes foi recebido pelo público com balões de festa e muita emoção. O cantor agradeceu a receptividade cantando Raiz de Todo Bem, música que foi sucesso no Carnaval deste ano.

Bell e Ivete

Pela primeira vez no evento em carreira solo, o ex-Chiclete com Banana Bell Marques despertou o "espírito de chicleteiro" no público.

Como é de praxe nas apresentações do cantor da bandana, a multidão vibrou durante todo o show, acompanhando as músicas, a maioria do tempo do grupo que ele deixou, ao pé da letra.

Ivete Sangalo, uma das atrações mais esperadas do evento, entrou ao som de Tempo de Alegria, tornando a festa no Parque de Exposições um verdadeiro Carnaval fora de época.

Mais estilos

Passaram ainda pelo palco principal os cantores Léo Santana, ex-Parangolé, que investiu na sensualidade do pagode; a voz regada a muito arrocha de Pablo e o samba romântico do grupo carioca Sorriso Maroto.

