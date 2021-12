Salvador fará show pirotécnico na virada de ano

Salvador terá um show pirotécnico na virada do ano, com todos os cuidados protocolares decorrentes da pandemia de Covid-19. O ponto central do show será a queima de fogos que acontece no quebra-mar próximo ao Mercado Modelo, no bairro do Comércio. O local, único revelado pela prefeitura, terá um espetáculo planejado para ser acompanhado por grande parte da cidade, devido a sua posição estratégica.

O momento da queima de fogos poderá ser visto dos prédios e residências nas regiões mais próximas, bem como de pontos da cidade que estão a quilômetros de distância. Para aqueles que não conseguirão vislumbrar a olho nu a ação, haverá transmissão online neste link (https://www.youtube.com/c/PrefeituradoSalvadorOficial).

A região em torno do Mercado Modelo, Av. Contorno, Ladeira da Montanha, Praça Municipal, Praça Castro Alves e adjacências serão bloqueadas. Assim como haverá ações integradas de diversos órgãos públicos para evitar aglomerações durante a queima de fogos. Além disso, em toda região será proibido o comércio de ambulantes, o uso de carros de som ou qualquer atividade comercial.

O show pirotécnico se estenderá por mais 20 pontos espalhados pela cidade, em locais estratégicos não revelados em vários bairros de Salvador. Para evitar aglomerações nenhum desses pontos será na orla de Salvador.

