Salvador está sob alerta máximo de deslizamento, diz Codesal

Por conta das fortes chuvas, Salvador está sob alerta máximo de deslizamento nesta terça-feira, 26. A informação foi divulgada pela Defesa Civil (Codesal).

O órgão municipal emitiu um alerta para nível máximo devido a uma notificação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), que aponta risco muito alto para deslizamento e continuidade de chuva forte próximas horas.

A Codesal ressalta que a avaliação cumpre o Protocolo Plano Preventivo de Defesa Civil e acionará o Sistema de Alerta e Alarme de Bom Juá. Ainda em visto cumprimento do PPDC, a Defesa Civil informa que também acionará as sirenes de Baixa de Santa Rita, Calabetão, Vila Picasso,Voluntarios da Patria e Baixa Cacau.

"As comunidades que estão na área de risco, com o acionamento das sirenes saiam das suas residências, evacuem o local e procedam pela ida a um lugar seguro, preferencialmente, alguma escola municipal nas proximidades. Isso se dá por causa da mudança de nível, de alerta máximo, devido a notificação do Cemaden de risco muito alto de deslizamento e continuidade de chuva forte para as próximas horas", orienta o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

Nas primeiras horas da manhã, a entidade já havia registrado 166 ocorrências na cidade.

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 72 horas, bairros de Salvador como o Retiro e a Liberdade chegaram a acumular 54 mm em nível pluviométrico. Nas última hora, Ondina e Pituba acumularam 10,8 e 8,4 mm.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima para hoje é 23ºC, e a máxima de 29ºC. A umidade mínima é de 65%, coim máxima prevista em 100%.

