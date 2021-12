Salvador está sem o ‘fumacê’ desde fevereiro

Salvador está sem o inseticida Malathion EW 44% desde fevereiro, é o que revelou o secretário municipal de saúde de Salvador e deputado estadual Léo Prates (DEM), durante entrevista aos apresentadores Jefferson Beltrão e Fernando Duarte no programa 'Isso É Bahia', da rádio A TARDE FM.

Conhecido como ‘fumacê’, o desabastecimento do inseticida é provocado pela ausência no repasse do produto pelo Ministério da Saúde (MS). Ações de conscientização junto à população e visitas de agentes de zoonose às residências têm ajudado no combate ao mosquito, é o que afirmou o secretário de saúde.

Léo Prates revelou que no Rio Grande do Sul (RS) está sendo testado, pelo Ministério da Saúde, um projeto piloto que utiliza insetos geneticamente modificados para controle biológico. “Esse processo deverá ser utilizado também em Salvador”, ressaltou Léo Prates.

adblock ativo