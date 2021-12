Salvador está entre 22 melhores destinos indicados por revista norte-americana

Salvador está entre os 22 melhores destinos indicados pela revista norte-americana Bloomberg Businessweek para 2018. Segundo a reportagem, a capital baiana se destaca pelas atrações culturais e pelo Centro Histórico.

A publicação cita, como atrações culturais interessantes, as apresentações ao vivo do coro e de bandas de percussão durante as missas na igreja Rosário dos Pretos e as que ocorrem no Museu de Arte Moderna da Bahia.

A cidade aparece na lista entre destinos como Geórgia, Camboja, Abu Dhabi, Singapura e Los Angeles. A revista recomenda a visita à capital durante o verão, período em que, segundo o texto, a cidade está 'mais vibrante'.

