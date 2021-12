Salvador está em situação de alerta para dengue

Salvador é uma das 14 capitais apontadas pelo Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (Liraa) como localidade em situação de alerta para a disseminação da dengue.

A pesquisa, que mede a gravidade de risco da doença pelo percentual de domicílios infestados com ovos e larvas do mosquito, indica que a capital baiana alcançou um índice de 2,5% em janeiro.

O número registrado em Salvador este ano é quase 50% menor se comparado ao mesmo período de 2012, que apresentou o índice de 4,2%. Nas demais cidades do Estado, foram notificados 2.054 casos de dengue, correspondendo a uma redução de 44,3% em relação ao mesmo período do ano passado, que registrou 3.690 casos da doença.

Observação - Apesar da queda no número de casos este ano, a gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Salvador, Geruza Moraes alerta a população para os riscos de uma epidemia na cidade. "Salvador está em uma situação de alerta, mas é também uma situação de muito trabalho, de domicílio a domicílio, procurando focos da dengue", explicou a gerente.

De acordo com a gerente do CCZ, bairros da cidade, como São Caetano, Valéria, Liberdade, Cabula, Pau da Lima além de algumas localidades do subúrbio ferroviário são consideradas áreas de risco. Nestas áreas, exige-se maior atenção e cuidados. "Os agentes de saúde têm dificuldade de acesso aos domicílios. A população precisa ajudar, tornar-se um agente dentro da própria casa", aconselhou.

Em todo o País, de 1º de janeiro a 16 deste mês, foram confirmados 324 casos graves da doença (contra 577 em 2012) e 33 mortes (contra 41 no ano passado). Se comparado a 2010, o desempenho representa uma redução de 91% nos casos graves e de 77% para as mortes.

