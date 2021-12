Salvador entra no clima natalino com decoração e luzes

A iluminação e decoração natalina de Salvador foi inaugurada no início da noite desta quinta-feira, 3, na praça Dois de Julho, Campo Grande, em Salvador.

O evento, que começou por volta das 18h, abriu a programação natalina "Salvador Cidade Natal do Brasil". São aproximadamente 2.300 lâmpadas de LED em várias cores e formatos, distribuídas em 38 pontos da cidade.

"Vai ser o Natal mais iluminado e o mais representativo em termos de música e apresentações culturais", disse o prefeito ACM Neto, que esteve presente à solenidade.

Um presépio iluminado atraiu a atenção do público (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

A secretária municipal da Ordem Pública Rosemma Maluf ressaltou a interatividade da decoração. "O nosso objetivo é tocar o coração das pessoas e o espírito natalino", pontuou.

A aposentada Melisse Barreto, de 89 anos de idade, aprovou o novo visual da praça Dois de Julho. "Está a coisa mais linda, é um dos lugares mais bonitos de Salvador", elogiou.

A Campanha Natal sem Fome foi lançada com a programação natalina Salvador Cidade Natal do Brasil e contou com a apresentação da dupla Lucas e Orelha e de corais natalinos.

A professora Michelle Lisboa, 32, estava emocionada ao assistir a seus filhos Guilherme, de 8 anos, e Vítor, 11, se apresentarem.

O secretário de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza, Bruno Reis, disse que a prefeitura vai disponibilizar pontos de coleta de donativos em toda a cidade e irá receber alimentos até o dia 24 de dezembro.

adblock ativo