Salvador enfrenta dia de caos com alto volume de chuva

O volume recorde de chuva (140 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia) que atingiu a capital baiana nesta quinta-feira, 10, causou transtornos na cidade. A Defesa Civil (Codesal) registrou 123 solicitações de emergência na capital baiana. Conforme o Inmet, nas últimas 24 horas, choveu mais do que a média climatológica esperada para o mês de outubro, que é de 123 mm.

Conforme o último boletim divulgado pela Codesal, às 16h50, 59 deslizamentos de terra, três desabamentos de imóveis, 12 avaliações de imóveis alagados, além de três ameaças de deslizamento e nove de desabamento foram contabilizadas.

Ainda de acordo com a Codesal, foram registrados 11 alagamentos de áreas, sete alagamentos de imóveis e três ameaças de deslizamento. A chuva também provocou a queda de três árvores e o rompimento de três pistas.

No bairro do Uruguai, um rompimento em um interceptor de esgoto da Embasa, localizado a 3,5 metros de profundidade, causou a abertura de uma cratera na pista. Um caminhão foi "engolido" pelo buraco. Para piorar, a situação se agravou depois que a cratera que prendeu o veículo, que estava carregado de ferro, aumentou rapidamente, no final da manhã, após se unir a um outro buraco que surgiu em frente. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. A rua precisou ser interditada pela Transalvador.

O temporal também fez com que parte do material usado para conter a encosta da Via Expressa Baía de Todos-os-Santos escorresse. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), por meio de nota, o incidente aconteceu nas proximidades do Queimadinho, mas não interferiu na na obra, que está em fase de conclusão e vai ligar a BR-324 ao Comércio, passando pela Rótula do Abacaxi, Barros Reis e Cidade Baixa.

A chuva fez com que parte do muro do Tribunal de Advocacia Geral da União, localizado em frente ao Imbuí, caísse pela manhã. Com o desabamento, uma uma grande quantidade de lama e barro foi parar na pista da Avenida Paralela. Foi necessário o uso de um trator e o trabalho de vários homens na retirada do lamaçal para que os carros pudessem circular.

Moradores da Rua Grecildes, nas proximidades da Associação Atlética da Bahia, na Barra, ficaram impedidas de sair de casa devido à queda de uma árvore de grande porte por volta das 11h. Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou ser encaminhada ao local para resgatar os moradores. Além disso, foi solicitado o apoio da Coelba para retirada dos fios de alta tensão que caíram sobre o local.

Na orla, uma fiação de iluminação pública caiu na pista na Avenida Otávio Mangabeira, sentido Itapuã. Já a Avenida Contorno está interditada nos dois sentidos nesta manhã em decorrência da chuva. A via é bloqueada sempre que chove forte na cidade, por conta do risco de novos deslizamentos de terra na região.

Na localidade do Bate Facho, a chuva também causou transtornos. A água invadiu casas e deixou ruas alagadas, como mostra o vídeo abaixo:

Alan Tiago Alves Salvador enfrenta dia de caos com alto volume de chuva

Transtorno

A chuva também dificultou o trânsito em diversas vias de Salvador. A situação ficou mais complicada na Paralela, orla, Centenário, Tancredo Neves, Barros Reis, San Martins, Bonocô e ACM, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Em decorrência das condições desfavoráveis de navegação, a travessia Salvador-Mar Grande foi interrompida nesta quinta-feira, conforme a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). A linha Salvador-Morro de São Paulo operou com conexão na Ilha de Itaparica, aumentando o tempo da viagem em 1h.

O serviço só deverá ser normalizado nesta sexta, 11, se o mar da Baía de Todos-os-Santos possibilitar uma navegação segura para os usuários. Os ventos e o mar agitado na travessia entre Salvador e a Ilha de Tinharé impossibilitam o trajeto até Morro de São Paulo.

Ainda conforme informações de Chagas, a tendência é que nesta sexta, o percurso até Morro continue fazendo conexão em Itaparica. Já as escunas de passeio às ilhas não devem operar nesta sexta.

Quem pegou a estrada também encontrou problemas. Devido ao temporal em Salvador e Região Metropolitana, uma faixa e meia da BR-324 ficou interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o alagamento aconteceu na altura de Porto Seco Pirajá no sentido Feira de Santana - Salvador. O engarrafamento chegou a 5 km.

Para diminuir o transtorno, a Concessionária Via Bahia, que gerencia a BR-324, inverteu uma das faixas no sentido Salvador-Feira. Os motoristas foram orientados a buscarem um caminho alternativo, acessando a rodovia CIA - Aeroporto a partir do km 607 da BR.

Previsão

A previsão é de que a chuva dê uma trégua nos próximos dias. De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), quem está preocupado com as comemorações do Dia das Crianças, neste sábado, 12, pode ficar tranquilo, já que a chuva deve passar e o sol deve voltar a aparecer no final de semana.

"Amanhã (sexta) deve chover, mas terá maiores períodos de abertura (céu mais limpo). No final de semana, o sol já deve aparecer", explica Cláudia.

