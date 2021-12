Salvador em bairros: um Imbuí que não para de crescer

O bairro



Vertical em quase toda a sua extensão, a impressão inicial de quem visita o Imbuí é a de que o bairro não para de crescer. No início, reinava no Imbuí (que significa pequena fruta agreste, redonda e roxa) apenas o primeiro condomínio do bairro planejado por construtoras: o Rio das Pedras, que foi entregue em 1978 com 11 prédios de 12 andares e 528 unidades habitacionais. Esta é a data de nascimento do Imbuí, às margens da Avenida Luiz Viana (Paralela).



O nome se consolidou logo após a criação do segundo e terceiro conjuntos na área: Condomínio Parque Residencial Vivendas e Moradas do Imbuí. Antes disso, era conhecido como Bolandeira, onde as dunas predominavam na paisagem. Nos primeiros anos, o local era ocupado, principalmente, por trabalhadores do Polo Petroquímico, depois isso foi mudando.



Atrativos



Com o tempo, a falta de infraestrutura básica de comércio para área residencial, aliado ao aumento das construções, fez surgir o que hoje caracteriza o bairro: a quantidade de shoppings. No início, eles apenas atendiam à demanda ligada à rotina dos primeiros moradores, com a abertura de padaria, farmácia, açougue e mercadinhos. O primeiro dos 15 empreendimentos existentes hoje, a maioria de classe média, foi o Centro Comercial do Imbuí, chamado carinhosamente de CCI pelos moradores.

Bares e restaurantes do bairro ganharam nova estrutura para oferecer comodidade aos clientes

Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE

Lá também se encontra uma série de bares e restaurantes bastante frequentados na noite soteropolitana. Antes funcionando de forma precária, os estabelecimentos passaram por reforma após a obra que cobriu o canal central do bairro e, atualmente, atraem clientes não só do bairro, mas de outras regiões da capital.



Abra o olho



A cultura das construções verticais pode ser a causa de dois problemas: violência e falta de infraestrutura. Quase todos os condomínios, pela extensão, possuem associação de moradores para administrar as imensas áreas comuns. Além disso, por estar localizada às margens da Avenida Paralela, uma das mais movimentadas da cidade, os congestionamento são constantes na região. Apesar disso, obras inauguradas recentemente contribuíram para liberar o fluxo intenso e diminuir a lentidão no trânsito.



Como chegar

