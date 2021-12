Salvador em bairros: Plataforma cultural e gastronômica

O bairro



A história do primeiro bairro do subúrbio ferroviário, Plataforma, tem relação com a luta de independência do Estado. O marco do seu surgimento é a chegada do príncipe holandês Maurício de Nassau que desembarcou na praia, em abril de 1638. Época também do embate na tentativa holandesa de invadir a cidade, durante o qual a Capela de São Brás, erguida naquele século, serviu de refúgio.



O principal acesso é a Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, inaugurada no governo de Luís Viana Filho em novembro de 1970. A via com 13,4 quilô- metros se estende pelo subúrbio ferroviário, ligando Paripe, Lobato, Plataforma, Itacaranha, Escada, Praia Grande, Periperi e Coutos.



Além de estar localizada em uma região próxima ao mar, que garante belas vistas para a Baía de Todos-os-Santos, Plataforma também possui grande variedade de locais propícios para programas a dois ou com os amigos.





Centro Cultural realiza diferentes projetos artísticos (Foto: João Alvarez | Ag. A TARDE)

Um deles é o Centro Cultural Plataforma, inaugurado em 2007 após quase 20 anos fechado. A reabertura foi uma conquista dos artistas e entidades socioculturais do Subúrbio Ferroviário de Salvador, que desde o fechamento do antigo Cine-Teatro promoveram uma mobilização permanente, com manifestos, projetos e articulações políticas para recuperar o espaço. Atualmente, o centro desenvolve uma série de projetos artísticos para a comunidade, entre eles o Caldeirão Cultural, Plataforma de Talentos e Lá No Fundo do Quintal.

Na área gastronômica, muitos restaurantes e bares oferecem delícias da culinária baiana aos visitantes. Destaque para o tradicional Boca de Galinha, restaurante de frutos do mar que teve como primeira clientela os pescadores da região e hoje recebe artistas, políticos e turistas de vários países. Além da deliciosa comida com preço acessível, a vista é para a Baía de Todos os Santos.



Além da linha férrea que corta o bairro, a população também conta com o serviço oferecido pela travessia marítima Plataforma-Ribeira, que funciona diariamente.

Entre os principais problemas do bairro estão a violência e a carência na prestação de serviços públicos, entre eles os relacionados à saúde. O posto médico da região, por exemplo, ficou cinco anos fechado para reforma, obrigando os moradores a se deslocarem para bairros vizinhos.



