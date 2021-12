Salvador em bairros: Pelourinho é patrimônio da humanidade

O bairro



Cravinho, capoeira e calçamento de cabeça-de-nego. Roteiro do desfile do 2 de Julho e outras paradas acontecem no Pelourinho, que tem um ar de baianidade misturado ao folclore e aos milhares de turistas que, todos os dias, conhecem o Centro Histórico de Salvador.



O Pelô, como é carinhosamente conhecido, integra o sítio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que é reconhecido pela Unesco como patrimônio da Humanidade. Ele está localizado no miolo do centro tradicional de Salvador, que se estende da Vitória ao Barbalho, do Carmo à Saúde. Chamamos de Pelourinho o largo onde se encontra a Casa de Jorge Amado, o restaurante do Senac, as ruas que saem do Terreiro de Jesus e as suas transversais.



O bairro ampliou sua fama internacional com as gravações da banda Olodum com Paul Simon em 1990, no clipe "The Obvious Child". Depois foi a vez do astro pop Michael Jackson, em 1996, com o clipe "They don´t really care about us".





Atrativos

Estar no Pelourinho dá direito a abrir a janela e ver telhados e fachadas coloniais, a monumentalidade do Convento de São Francisco e as torres das igrejas. Implica ouvir a qualquer hora o batuque dos ensaios dos blocos de Carnaval, como o do Olodum, e os agogôs do Filhos de Gandhy. Assim é que a Bahia mora no Pelourinho.

Lá ainda se encontram galerias de arte, lojas de artesanato, ONGs, museus, bares com mesas de plástico no meio da rua e a tradição do restaurante Cantina da Lua, que em 2015 completa 70 anos. Grande parte dessa estrutura tem a ver com a consciência que o baiano incorporou de ser um ser turístico.



Clarindo Silva comemora em 2015 os 70 anos do tradicional restaurante Cantina da Lua (Foto: Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

Os visitantes também podem ver a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, tombada em 1938, que é sede das irmandades de Nossa Senhora do Rosário às Portas do Carmo, dos Homens Pretos, da Devoção de Santo Antônio de Categeró, da Devoção de Santa Bárbara e da Devoção de São Benedito. Levou quase 100 anos para ser construída pelos irmãos, nas horas vagas.



Abra o olho



A insegurança e o consumo de drogas ainda são as principais reclamações de quem frequenta o Pelourinho. Por conta da retirada dos moradores após o projeto de revitalização, o local normalmente registra um movimento menor dos que em anos anteriores - exceto em períodos de festa -, contribuindo para o abandono e o uso de drogas em locais de fácil acesso. Os turistas também devem ficar atentos aos furtos de objetos como joias, câmeras e celulares.



Como chegar

