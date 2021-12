Salvador em bairros: movimento e modernidade do Itaigara

O bairro



Tudo começou com um loteamento, que algum amante da cultura indígena resolveu batizar de Itaigara. Foi a partir dos terrenos reunidos sob a peculiar denominação "canoa de pedra" que aquele pedaço da Pituba começou a ganhar vida própria. Quando o primeiro shopping se instalou no local, em 1980, tomou por empréstimo o nome e impulsionou o crescimento do bairro. Assim, ganharam espaço os grandes prédios, que hoje dominam a paisagem da área.



Mesmo longe da vista de quem passa pelo trecho da Avenida ACM, que corta o bairro, muitas casas

ainda podem ser encontradas. Ainda hoje, a Rua Hermann Neeser e as vias vizinhas não têm muito movimento de carro. Mesmo assim, não se veem crianças andando de bicicleta ou fazendo brincadeiras na rua.



Atrativos





Além de programação para a família, Parque da Cidade também sedia eventos musicais

(Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

Moderno e movimentado, o bairro do Itaigara abriga muitos estabelecimentos comerciais, entre eles shoppings, supermercados, centros empresariais e clínicas. Inaugurado em dezembro de 1980, o shopping Itaigara deu o impulso final para a consolidação de um novo bairro. Depois disso, mesmo quem não residia no loteamento homônimo já podia dizer "moro no Itaigara".

Ao contrário do principal centro comercial do bairro, o shopping Paseo oferece um programa mais tranquilo, inclusive com um cinema que faz parte do Circuito Sala de Arte da capital baiana. Outro local que convida os visitantes para um passeio tranquilo é o Parque da Cidade - que também sedia eventos musicais - e outras praças na região.

Fique de olho



Por ser um bairro com localização estratégica e com características comerciais, os congestionamentos são constantes na região, e a falta de vagas ou estacionamentos também tornou-se um problema para os motoristas.



Como chegar

